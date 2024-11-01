...

Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, Ini Kata Yasonna Laoly

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 01 November 2024 11:35 WIB
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun. Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis. 
 
"Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri, dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.
 
Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.
 
 
 
