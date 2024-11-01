...

3 Paslon Wali Kota Salatiga Adu Visi Misi Dalam Debat Pilwalkot Salatiga

Lurisa Lulu, Jurnalis · Jum'at 01 November 2024 10:45 WIB
KPU Salatiga menggelar debat perdana Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga 2024, Selasa (29/10/2024). Debat digelar di salah satu hotel Kota Salatiga, Jawa Tengah. 
 
Debat perdana ini diikuti oleh tiga paslon yakni Paslon nomor urut 1, Robby Hernawan-Nina Agustin, Paslon nomor 2 Juan Rama-Sri Wahhyuni dan Paslon nomor 3, Sinoeng-Budi Santoso. 
 
Tema debat perdana yakni perbaikan tata kelola pemerintahan dan birokrasi menuju pelayanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. 
 
 
