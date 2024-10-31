...

Intip Aksi Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan Eliano Reijnders

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2024 12:42 WIB
A A A
Ragnar Oratmangoen mencetak gol perdana saat membela FCV Dender di pekan ke-12 Belgian Pro League. Ragnar yang baru diturunkan pada menit ke 70 berhasil memperkecil ketinggalan timnya atas KV Mechelen di masa injury time. KV Mechelen unggul atas Dender dengan skor 5-2. 
 
Dalam laga di kasta tertinggi Liga Belgia ini Ragnar tak berjumpa Sandy Walsh yang berkostum Mechelen. Pasalnya, "Bang Kumis" di bangku cadangan dalam pertandingan yang berlangsung di Florent Beeckmanstadion, Belgia.
 
Sementara itu dari Liga Belanda, PSV Eindhoven pesta gol ke gawang klub yang dibela pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders. PEC Zwolle harus tumbang dengan skor telak 0-6. Sayang Eliano yang baru merumput di menit ke 57 kesulitan mengembangkan permainan.
 
Produser: Febry Rachadi 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini