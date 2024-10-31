Ragnar Oratmangoen mencetak gol perdana saat membela FCV Dender di pekan ke-12 Belgian Pro League. Ragnar yang baru diturunkan pada menit ke 70 berhasil memperkecil ketinggalan timnya atas KV Mechelen di masa injury time. KV Mechelen unggul atas Dender dengan skor 5-2.

Dalam laga di kasta tertinggi Liga Belgia ini Ragnar tak berjumpa Sandy Walsh yang berkostum Mechelen. Pasalnya, "Bang Kumis" di bangku cadangan dalam pertandingan yang berlangsung di Florent Beeckmanstadion, Belgia.

Sementara itu dari Liga Belanda, PSV Eindhoven pesta gol ke gawang klub yang dibela pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders. PEC Zwolle harus tumbang dengan skor telak 0-6. Sayang Eliano yang baru merumput di menit ke 57 kesulitan mengembangkan permainan.

