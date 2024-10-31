CEO PT ARNOC Indonesia Energi, Yuaf Rinaldi membagikan segudang pengetahuan baru tentang industri digital di sektor pertambangan. Katanya, kini para pemain tambang bisa menggunakan teknologi untuk melakukan produksi. Efektif dan efisien, begitulah peran teknologi dalam sektor pertambangan.

Kira-kira apa saja yang di bahas dalam episode Chief Talk kali ini? Simak video ini selengkapnya.

Host: Anisha Dasuki

(fru)

