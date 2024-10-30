Nikita Mirzani selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dilayangkannya terhadap Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur, Rabu (30/10/2024).

Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam, Nikita menyebut Vadel Vadel Badjideh akan segera dipanggil dan mengenakan baju oranye sebagai tersangka.

Nikita Mirzani mengaku sebagai orangtua merasa geram apalagi setelah mengetahui hasil visum putrinya.

Reporter: Nurul Amanah

