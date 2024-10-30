Kompetisi basket antar pelajar se Jawa Tengah IKARI CUP 2024 kembali digelar. Kali ini turnamen berlangsung di GOR Sahabat, Semarang, Jateng (27/10/2024).

Turnamen antara pelajar ini diwarnai sejumlah laga sengit antar tim. Di antaranya laga tim SMA Karangturi versus SMA Tritunggal.

Kedua tim berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam laga. Tim Tritunggal mampu mendominasi permainan hingga unggul jauh. Sekalipun perlawanan cukup sengit, tim Karangturi harus mengakui keunggulan lawan.

Video Editor: Muarif Ramadhan

Kontributor: LURISA LULU

(fru)

