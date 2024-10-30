Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima dua potongan tubuh bagian kepala dan badan dari Polsek Muara Baru Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang diduga korban pembunuhan.

Dua potongan tubuh itu akan dilakukan pemeriksaan untuk mencocokan apakah keduanya merupakan satu identitas.

Sebelumnya, Mayat tanpa kepala terbungkus karung ditemukan di kawasan Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10) siang.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News