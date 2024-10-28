Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2024). Lokasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.

Turut hadir Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha. Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan Sumpah Pemuda salah satu tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

