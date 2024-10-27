Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bertekad akan memastikan ketersediaan pasokan pangan bila memimpin Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono saat memaparkan visi-misi RIDO dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam. Suswono mengatakan, sebagian besar pasikan pangan di Jakarta berasal dari luar.

Adapun langkah uang akan dilakukan RIDO yakni dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain yang menjadi pemasok pangan di Jakarta. Selain itu, kata dia, RIDO juga akan hadirkan sembako murah.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser : Febry Rachadi

(rns)

