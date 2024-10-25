Cawagub Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menyambangi Gus Nuril di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (25/10).

Bang Doel mendapatkan pesan sebagai calon pemimpin Jakarta harus bisa menjamin budaya lokal, yaitu budaya Betawi.

Gus Nuril juga mengutip sebuah hadits yang berisi tentang pemimpin harus mampu menyejahterakan rakyatnya. Sementara, Rano Karno mengaku telah berdiskusi dengan Gus Nuril dan menyampaikan visi misi Pramono-Rano.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

