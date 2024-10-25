...

Kunjungi Gus Nuril, Rano Karno Dapat Pesan Jaga Budaya Betawi

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Jum'at 25 Oktober 2024 16:33 WIB
Cawagub Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menyambangi Gus Nuril di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (25/10). 
 
Bang Doel mendapatkan pesan sebagai calon pemimpin Jakarta harus bisa menjamin budaya lokal, yaitu budaya Betawi.
 
Gus Nuril juga mengutip sebuah hadits yang berisi tentang pemimpin harus mampu menyejahterakan rakyatnya. Sementara, Rano Karno mengaku telah berdiskusi dengan Gus Nuril dan menyampaikan visi misi Pramono-Rano.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
 

(rns)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

