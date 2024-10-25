...

Wisata Gunung Tidar Ditutup saat Pembekalan Menteri Prabowo

Galuh Pandu, Jurnalis · Jum'at 25 Oktober 2024 14:30 WIB
Objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah, tutup sementara pada 22-27 Oktober 2024. Penutupan terkait keamanan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Akademi Militer (Akmil) Magelang.
 
"Ada imbauan dari beberapa rapat koordinasi Kebun Raya harus ditutup sementara," kata Kasubag Tata Usaha Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang Muwahidin di Magelang, Senin (21/10/2024).
 
Informasi penutupan sementara ini, menurut dia, sudah diumumkan melalui media sosial milik UPT Gunung Tidar serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskomista) Kota Magelang.
 
Host: Galuh Pandu 
 
 

(fru)

