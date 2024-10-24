Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). Pramono Anung mendapat keluhan pedagang soal omset menurun dan sepi pembeli.

Pramono Anung berjanji kan mempromosikan kembali pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut dan akan memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi pembeli maupun pedagang.

