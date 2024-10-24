...

Dicurhati Pedagang, Pramono Anung Janji Bakal Ubah Wajah Pasar Tanah Abang

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 18:00 WIB
Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). Pramono Anung mendapat keluhan pedagang soal omset menurun dan sepi pembeli.
 
Pramono Anung berjanji kan mempromosikan kembali pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut dan akan memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi pembeli maupun pedagang.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

