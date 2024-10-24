Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung temui warga rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10). Pramono Anung menawarkan solusi dana hibah bagi pelaku UMKM dan warga yang hendak membuka usaha.

Nantinya modal akan diperoleh hibah UMKM dari APBD senilai Rp300 miliar, dana hibah tidak diberikan secara gratis, namun harus ada bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha. Pramono menegaskan bawa pelaku UMKM merupakan penopang utama ekonomi Jakarta.

