Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil blusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Ridwan Kamil pun mendengarkan curhat dari para pedagang pasar tradisional. Pedagang mengeluhkan sulitnya promosi di tengah era digitalisasi. Tidak sedikit juga pedagang tradisional tersebut yang kalah dengan penjual online.

Jika terpilih, RK berkomitmen untuk mengombinasikan antara pasar tradisional dengan digitalisasi.

Baca artikel: RK Bakal Kombinasikan Pedagang Pasar Tradisional dengan Online

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News