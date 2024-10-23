...

Paula Verhoeven Tanggapi Dugaan Perselingkuhan dengan Pria Berinisal N

Ravie Wardani, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 20:12 WIB
Baim Wong dan Paula Verhoeven menjalani sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi di PA Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). Baim dan Paula keluar usai sidang dengan jalur terpisah.
 
Paula Verhoeven tidak menanggapi tudingan perselingkuhan yang sempat dilayangkan Baim Wong. Paula memilih untuk menyerahkan perkara cerainya kepada sang kuasa hukum. 
 
Sebelumnya, Baim Wong mendaftarkan permohonan talak cerai ke PA Jakarta Selatan secara e-court, Senin 7 Oktober 2024.
 
Reporter: Ravie Wardani
 
 
 

(fru)

