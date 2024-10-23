Sebuah kedai di dekat tepi sungai di Jember, Jawa Timur, menawarkan menu iwak kali sambal tomat. Menu ini selalu diburu penggemar karena kenikmatannya.

Penyajian iwak kali sambal tomat terbilang sederhana. Satu porsi kuliner iwak kali sambal tomat dibanderol Rp12 ribu termasuk minumannya. Harganya yang terjangkau, membuat kedai ini selalu ramai.

Kontributor : Sugiarto

Produser: Febri Rachadi

(rns)

