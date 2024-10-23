Wapres Gibran Rakabuming Raka melanjutkan peninjauan program makan siang bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta, Rabu (23/10/2024). Menu yang dihidangkan yakni, nasi, ayam teriyaki, tahu sayur, dan buah jeruk dan susu.

Gibran mengaku masih menunggu arah presiden terkait tugasnya sebagai Wapres termasuk dalam progam makan siang bergizi yang akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

