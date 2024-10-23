...

Gibran: Mekanisme Makan Bergizi Gratis akan Dibahas dalam Rapat Kabinet

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 18:42 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka melanjutkan peninjauan program makan siang bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta, Rabu (23/10/2024). Menu yang dihidangkan yakni, nasi, ayam teriyaki, tahu sayur, dan buah jeruk dan susu.
 
Gibran mengaku masih menunggu arah presiden terkait tugasnya sebagai Wapres termasuk dalam progam makan siang bergizi yang akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
 
 
 

(fru)

