Jelang pilkada serentak pada 27 November mendatang, KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar simulasi pemungutan suara untuk gubernur, bupati dan wali kota.

Selain sebagai sosialisasi bagi para pemilih terutama pemilih pemula, lansia, dan penyandang disabilitas, simulasi juga untuk memastikan kesiapan para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

