KPU Jateng Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024 di Salatiga

Lurisa Lulu, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 17:45 WIB
Jelang pilkada serentak pada 27 November mendatang, KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar simulasi pemungutan suara untuk gubernur, bupati dan wali kota. 
 
Selain sebagai sosialisasi bagi para pemilih terutama pemilih pemula, lansia, dan penyandang disabilitas, simulasi juga untuk memastikan kesiapan para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
 
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

