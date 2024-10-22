Budi Gunawan berkeinginan Indonesia berperan dalam permasalahan etnis Rohingya. Selain kasus Rohingya, Budi Gunawan juga bakal mempererat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara lain.

Budi juga menyebutkan bahwa situasi geopolitik di dunia dapat mempengaruhi rantai pasok dunia, termasuk Indonesia sehingga Budi Gunawan memprioritaskan politik dan keamanan dalam negeri.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

(rns)

