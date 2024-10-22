Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Menko Polkam usai serah terima jabatan (Sertijab) dengan Hadi Tjahjanto.
Budi Gunawan mengatakan bersama Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus berkomitmen untuk memastikan terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan khususnya di bidang politik dan keamanan.
Budi Gunawan menegaskan akan menyeleraskan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung visi-misi Presiden Prabowo ke depannya.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
