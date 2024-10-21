...

Pramono Serap Aspirasi Warga Melalui 'Jaring Asmara', Begini Cara Kerjanya

Felldy Utama, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2024 21:00 WIB
Cagub Jakarta Nomor urut 3, Pramono Anung mengenalkan surat cinta 'Jaring Asmara' saat belanja masalah di tengah warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (21/10).
 
Surat Jaring Asmara ini sengaja digagas untuk menjadi salah satu wadah bagi warga yang tak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada dirinya.
 
Jaring Asmara diketahui merupakan akronim dari Menjaring Aspirasi Masyarakat Jakarta.
 
Pramono memastikan, semua aspirasi yang disampaikan lewat surat Jaring Asmara akan dibaca dan dipertimbangkan saat menyusun kebijakan.
 
Reporter: Felldy Utama
 

