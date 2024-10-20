Kucing kesayangan milik Presiden Prabowo Subianto yakni Bobby Kertanegara turut hadir di Istana Negara, Jakarta.

Kehadiran Bobby terlihat dari unggahan Instagram @bobbykertanegara. Dalam unggahan tersebut nampak Bobby masuk ke Istana Negara menggunakan stroller khusus berwarna cream.

Stroller tersebut bertulis BK Bobby Kertanegara. Bahkan ketua Kadin, Anindya Bakrie sempat berfoto dengan Bobby yang diabadikannya lewat Instagram pribadinya @anindyabakrie.

Produser: Febry Rachadi

(rns)

