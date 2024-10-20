Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih.
Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo saat umumkan susunan Kabinet Merah-Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam.
Diketahui, Teddy yang merupakan ajudan Prabowo saat ini sudah menjadi sorotan publik, terutama selama mengawal Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow