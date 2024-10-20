Gemuruh pembebasan rakyat Palestina "Free Palestine" dalam Sidang MPR sebelum seremoni pelantikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR hari ini, Minggu (20/10/2024).

Respons para tamu undangan itu muncul ketika Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan soal perjuangan kemerdekaan Palestina kepada Presiden RI yang baru dilantik Prabowo Subianto.

Anggota dewan yang ada di gedung Paripurna DPR/MPR berdiri sembari meneriakkan,"Free Palestine.. Free Palestine.. Free Palestine."

Muzani menyampaikan harapannya terhadap pemerintahan Prabowo agar melanjutkan komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina, setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI periode 2024-2029 hari ini.

Baca artikel: Viral Bella Hadid Serukan Free Palestine Bareng Fans di Paris Fashion Week 2024

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News