Pendapatan Box Office Joker Folie a Deux terjun bebas pada pekan kedua penayangan di Box Office Amerika Utara. Film tersebut hanya dapat mengumpulkan USD7.055 juta atau sekira Rp109 miliar.

Torehan tersebut membuat penghasilan Joker: Folie a Deux menurun 82 persen dari capaian Box Office di pekan pertama.

Persentase penurunan tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan The Flash, Shazam, Ant Man and The Wasp, hingga The Marvels. Joker Folie a Deux juga hanya mampu menempati posisi ketiga di Box Office Amerika pekan ini.

(fru)

