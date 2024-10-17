Eks Wali Kota Bogor sekaligus Politisi PAN, Bima Arya mengungkap pesan dari Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dalam pembekalan ke Calon Wamen di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/10/2024).

Prabowo menyampaikan soal latar belakang anggota kabinet yang berbeda-beda, konstelasi global hingga kondisi geopolitik dunia.

Bima menekankan inti dari pembekalan adalah penyamaan persepsi dan prioritas yang akan dijalankan pemerintahan ke depan.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

