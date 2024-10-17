Calon wamen kabinet Prabowo - Gibran mulai meninggalkan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat,

usai menerima pembekalan soal artificial intellegence (AI) antikorupsi hingga komunikasi publik, Kamis (17/10/2024) sore.

Calon wamen seperti Bima Arya hingga Giring Ganesha menyapa awak media. Tercatat, 54 Calon Wamen yang mengikuti pembekalan pada hari ini. Sebelumnya, Prabowo dan Gibran terlebih dulu meninggalkan Hambalang.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News