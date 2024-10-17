Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan ke pasar Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2024). Dalam kegiatan belanja masalah ini, dirinya menyoroti adanya pembangunan yang mangkrak di dalam kawasan pasar tersebut.

Kondisi itu yang membuat omzet para pedagang menurun. Pram mengatakan terkait masalah pembangunan yang mangkrak hal itu karena adanya permasalahan hukum. Dia menyebut, persolan yang ada akan ia selesaikan jika nantinya diberikan amanah sebagai Gubernur.

