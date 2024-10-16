...

Wisata Lokomotif Hadirkan Wahana Hiburan bagi Masyarakat

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 15:00 WIB
Inilah wisata lokomotif di Jalan PB Sudirman Jember yang baru dibuka jajaran Forkopimda bersama Vice Presiden PT KAI Daops 9 Jember. Lokomotif buatan pabrik Fried Krupp Jerman tahun 1962 ini didatangkan ke Pulau Jawa digunakan untuk menarik gerbong penumpang dan barang.
 
Naun saat ini lokomotif dengan kode D301 13 ini dijadikan landmark Stasiun Jember karena usianya yang sudah tua. Warga pun antusias untuk menikmati suguhan gagahnya lokomotif berusia 64 tahun ini dengan asyik berswafoto.
 
Pengunjung juga dimanjakan dengan melihat langsung aktivitas persiapan dan perawatan lokomotif yang lokasinya tidak jauh dari landmark lokomotif.
 
Lokomotif buatan Jerman ini dijadikan landmark Kota Jember sebagai pertanda kawasan tersebut merupakan area Stasiun Jember termasuk pintu masuk dan keluar menuju Stasiun Jember dari Jalan Raya PB Sudirman.
 
Dengan adanya landmark baru diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke Jember.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto
 
 
 

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

