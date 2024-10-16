...

Pesona Air Terjun Songgo Langit di Jepara, Punya Ketinggian Air Puluhan Meter

Alip Sutarto, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 11:00 WIB
Air Terjun Songgo Langit di kawasan lereng pegunungan Muria, Desa Budu, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah, patut menjadi salah satu destinasi wisata Anda.
 
Suguhan pemandangan alam yang indah dan pepohonan rindang di sekitar lokasi, terjaga kelestariannya. Selain itu, udara pegunungan yang sejuk dan asri juga menambah pesone tersendiri.
 
Dikenal dengan nama Songgo Langit, air terjun ini memiliki ketinggian air puluhan meter seakan sebagai penyangga langit. Tempat wisata ini juga dilengkapi fasilitas permainan anak serta beberapa gazebo sebagai tempat istirahat.
 
Air terjun yang dikelola pihak desa sejak 12 tahun lalu ini semula hanya sebagai tempat wisata alternatif, namun kini telah menjadi bagian destinasi wisata di Jepara.
 
Wisata air terjun Songgo Langit yang berjarak 30 kilometer dari pusat Kota Jepara dapat diakses dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.
 
 
Kontributor: Alip Sutarto

(fru)

