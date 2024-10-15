...

Hasil UEFA Nations League, Polandia vs Portugal: Skor 1-3, Spanyol vs Denmark 1-0

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 15:32 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 semalam, Minggu (13/10/2024) menarik untuk dibahas. Terutama karena dua tim besar Eropa, yakni Tim Nasional (Timnas) Portugal dan Spanyol kompak memetik kemenangan di pekan ketiga UEFA Nations League 2024-2025.
 
Pertama mari bahas kemenagan manis yang diraih Portugak atas Polandia. Menghadapi lawan yang berat, Portugal nyatanya bisa bermain baik dan menang 3-1 di markas Polandia, Stadion Warsawa, Polandia.
 
Dalam laga tersebut, megabintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo ikut menyumbang satu gol dari tiga gol. Sementara sisanya dicetak oleh Bernardo Silva dan gol bunuh diri Jan Bednarek.
 
Berkat kemenangan 3-1 itu, Portugal makin nyaman bertengger di puncak klasemen Grup A1 dengan catatan sempurna, alias selalu menang. Sedangkan kekalahan dari Ronaldo cs membuat Polandia kini menempati posisi ketiga dengan 3 poin.
 
Beralih ke laga Grup A4, ada Spanyol yang menang tipis 1-0 saja dari Denmark. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Martin Zubimendi ketika laga sudah memasuki menit ke-79.
 
Kemenangan itu membuat Spanyol makin nyaman di peringkat pertama.Grup A4. Spanyol tepatnya memiliki 7 poin, sementara Denmark kini mengoleksi 6 poin.
 
 

