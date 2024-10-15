Korban terakhir kebakaran di permukiman kawasan Tambora tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (15/10).

Total korban jiwa dalam peristiwa tersebut menjadi 5 orang diantaranya adalah

1. Sriyani (66)

2. Aryanti (40)

3. Raihan (7)

4. Asgar (13

5. Yoka (12)

Rencananya jenazah akan langsung dimakamkan di TPU Tegal Alur setelah diserahkan kepada pihak keluarga.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News