Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal memprioritaskan 'Giant Mangrove Sea Wall'ketimbang 'Giant Sea Wall' untuk mengatasi banjir rob di sisi Utara Jakarta.

Hal itu disampaikan usai melakukan penanaman mangrove bersama grup musik Slank. Lokasi di pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/10/2024).

Prosesi penanaman mangrove itu dilakukan bersama Bimbim dan Kaka Slank. Bimbim Slank juga menitipkan pesan ke Pramono agar menghijaukan lingkungan di Jakarta jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

