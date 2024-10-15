...

Pramono Anung Bakal Prioritaskan Giant Mangrove Sea Wall Atasi Banjir Rob Jakarta

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 10:15 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal memprioritaskan 'Giant Mangrove Sea Wall'ketimbang 'Giant Sea Wall' untuk mengatasi banjir rob di sisi Utara Jakarta. 
 
Hal itu disampaikan usai melakukan penanaman mangrove bersama grup musik Slank. Lokasi di pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/10/2024).
 
Prosesi penanaman mangrove itu dilakukan bersama Bimbim dan Kaka Slank. Bimbim Slank juga menitipkan pesan ke Pramono agar menghijaukan lingkungan di Jakarta jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW

(fru)

