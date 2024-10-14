Pimpinan MPR RI melangsungkan pertemuan dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di Rumah Heritage, Jakarta Pusat, Senin (14/10) sore.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan kedatangannya untuk mengenalkan formatur baru pimpinan MPR RI periode 2024-2029.
Muzani juga turut mengundang Gibran ke acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024.
