Cagub nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil menerima sejumlah aspirasi dari warga Jakarta Utara.
Hal itu diterimanya dalam panggung Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) yang digelar di GOR Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).
Salah satu permasalahan yang ia terima dari kalangan nelayan. Menurutnya, mereka mengeluhkan jauhnya tempat isi bahan bakar mereka untuk melaut.
Reporter : Nur Khabibi
Produser : Febry Rachadi
