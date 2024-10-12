Okezone Updates dibuka dengan informasi Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Kamis (10/10/2024).

Informasi selanjutnya yakni peluang melihat Kevin Diks bergabung dengan Timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Bek tengah klub Denmark, FC Copenhagen, itu dilaporkan sudah berada di Indonesia, tepatnya Jakarta. Keberadaan Kevin Diks di Jakarta diketahui setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan dirinya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (10/10.2024).

Okezone Updates ditutup dengan informasi grup musik asal Inggris, Oasis, mengumumkan menggelar tur di Australia. Pengumuman ini mereka sampaikan lewat unggahan di Instagram pada Senin (7/10/2024). Oasis akan menyambangi dua kota saat menggelar tur di Australia, yakni Melbourne pada 31 Oktober 2025 dan Sydney pada 7 November 2025.

Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News