Demi Wujudkan Kepemimpinan Jakarta Baru, Suswono Minta Mesin Politik 15 Parpol Pengusung dan Relawan Bersatu

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 11 Oktober 2024 23:33 WIB
Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono meminta seluruh struktural 15 parpol pengusung dan relawan bersatu dalam mewujudkan kepemimpinan Jakarta Baru. Hal tersebut disampaikan pada deklarasi relawan Sahabat Jakarta yang digelar di Posko Pemenangan , Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024) sore.
 
Politisi PKS itu menyebut salah satu kunci kemenangan di Jakarta tak lain melalui jalur relawan. Tak hanya itu kekuatan partai koalisi pengusung RIDO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga akan menentukan kemenangan dengan target satu putaran.
 
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

