Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono meminta seluruh struktural 15 parpol pengusung dan relawan bersatu dalam mewujudkan kepemimpinan Jakarta Baru. Hal tersebut disampaikan pada deklarasi relawan Sahabat Jakarta yang digelar di Posko Pemenangan , Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024) sore.

Politisi PKS itu menyebut salah satu kunci kemenangan di Jakarta tak lain melalui jalur relawan. Tak hanya itu kekuatan partai koalisi pengusung RIDO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga akan menentukan kemenangan dengan target satu putaran.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

