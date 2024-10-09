Pj Gubernur Jakarta Heru Budi bersama Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi uji coba Makan Bergizi Gratis (MGB) pertama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu di SMAN 70 Jakarta Selatan.

Heru berharap uji coba MBG dapat terus berlangsung dengan menyajikan menu makanan yang disukai para siswa SD, SMP, dan SMA.

Ia juga memastikan nilai gizi dalam setiap paket makanan terjamin dan sudah melalui tes kesehatan makanan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Jen Cahyani

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

