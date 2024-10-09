...

Pj Gubernur Heru Budi Bersama Gibran Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis Pertama di Tingkat SMA

Jen Cahyani, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2024 12:30 WIB
A A A
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi bersama Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi uji coba Makan Bergizi Gratis (MGB) pertama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu di SMAN 70 Jakarta Selatan.
 
Heru berharap uji coba MBG dapat terus berlangsung dengan menyajikan menu makanan yang disukai para siswa SD, SMP, dan SMA. 
 
Ia juga memastikan nilai gizi dalam setiap paket makanan terjamin dan sudah melalui tes kesehatan makanan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Jen Cahyani
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini