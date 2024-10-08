Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyebut kesejahteraan hakim yang kurang diperhatikan akan menguntungkan pihak berperkara hingga investor asing dan merugikan para pencari keadilan.

Busyro Muqoddas mengungkap jika hakim adalah manusia biasa sementara sistem peradilan dan kesejahteraan hakim yang buruk bisa menjadi celah pemberian suap dari para pihak berperkara.

Busyro Muqoddas mengapresiasi Presiden Terpilih, Prabowo Subianto yang berjanji bakal mensejahterakan para hakim di Indonesia

Reporter: Ari Sandita

(rns)

