Politisi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo tidak lolos seleksi calon pimpinan KPK.
Tidak Lolosnya Johan Budi menimbulkan isu bahwa ada pihak yang tidak ingin mantan Jubir KPK tersebut menjadi Ketua KPK.
Jokowi memastikan bahwa tidak ada intervensi terkait tidak lolosnya Johan Budi saat seleksi capim KPK.
Sebelumnya, Pansel capim KPK telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Presiden Jokowi, diantaranya adalah
Capim KPK diantaranya:
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto
Sedangkan calon Dewas KPK:
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto
Reporter: Raka Dwi Novianto
(rns)
