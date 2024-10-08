...

Jokowi Buka-bukaan Terkait Rumor Johan Budi Dicoret dari Daftar Capim KPK

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 17:30 WIB
Politisi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo tidak lolos seleksi calon pimpinan KPK.
 
Tidak Lolosnya Johan Budi menimbulkan isu bahwa ada pihak yang tidak ingin mantan Jubir KPK tersebut menjadi Ketua KPK.
 
Jokowi memastikan bahwa tidak ada intervensi terkait tidak lolosnya Johan Budi saat seleksi capim KPK.
 
Sebelumnya, Pansel capim KPK telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Presiden Jokowi, diantaranya adalah
 
Capim KPK diantaranya:
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto
 
Sedangkan calon Dewas KPK:
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
 

(rns)

