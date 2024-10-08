Okezone Updates dibuka dengan video viral di media sosial sepasang suami istri mengamankan uang senilai Rp3,4 juta di Jalan R Ryacudu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (6/10/2024). Mereka mengamankan uang tersebut yang sempat menjadi rebutan warga.

Okezone Updates ditutup dengan fans Garuda menunggu kedatangan Timnas Indonesia di Bahrain. Terbukti saat pasukan Shin Tae-yong itu baru mendarat di Bandara Internasional Bahrain, mereka langsung disambut meriah oleh para pendukung Timnas Indonesia yang berada di negara Timur Tengah tersebut.

Host: Kevin Pakan

