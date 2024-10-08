...

OKEZONE UPDATES: Pasutri di Palembang Temukan Uang Jutaan Rupiah di Jalan hingga Tiba di Bahrain, Timnas Indonesia Langsung Disambut Fans Garuda

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 07:00 WIB
A A A
Okezone Updates dibuka dengan video viral di media sosial sepasang suami istri mengamankan uang senilai Rp3,4 juta di Jalan R Ryacudu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (6/10/2024). Mereka mengamankan uang tersebut yang sempat menjadi rebutan warga. 
 
Okezone Updates ditutup dengan fans Garuda menunggu kedatangan Timnas Indonesia di Bahrain. Terbukti saat pasukan Shin Tae-yong itu baru mendarat di Bandara Internasional Bahrain, mereka langsung disambut meriah oleh para pendukung Timnas Indonesia yang berada di negara Timur Tengah tersebut.
 
Host: Kevin Pakan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini