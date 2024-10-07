Cagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berziarah ke makam Pangeran Achmad Djaketra alias Pangeran Jayakarta di Jalan Jatinegara Nomor 49, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Senin (7/10) siang.

RK langsung disambut pengurus Masjid Jami Assalafiyah sekaligus pengurus makam Pangeran Jayakarta yaitu ulama, Raden Haji Manaf. RK mengaku kedatangannya ke Makam Pangeran Jayakarta untuk mempelajari sejarah Jakarta.

Sebelumnya Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung juga sempat mengunjungi makam Pangeran Jayakarta.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Baca Artikel: Kunjungi Makan Pangeran Jayakarta, RK: Bagian dari Pelajari Jakarta dengan Paripurna

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News