Kunjungi Makam Pangeran Jayakarta, Ridwan Kamil: Bagian Pelajari Sejarah Jakarta

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2024 18:15 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berziarah ke makam Pangeran Achmad Djaketra alias Pangeran Jayakarta di Jalan Jatinegara Nomor 49, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Senin (7/10) siang.
 
RK langsung disambut pengurus Masjid Jami Assalafiyah sekaligus pengurus makam Pangeran Jayakarta yaitu ulama, Raden Haji Manaf. RK mengaku kedatangannya ke Makam Pangeran Jayakarta untuk mempelajari sejarah Jakarta.
 
Sebelumnya Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung juga sempat mengunjungi makam Pangeran Jayakarta.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

