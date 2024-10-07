Anggota DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapat fasilitas rumah dinas melainkan tunjangan perumahan yang akan diberikan setiap bulannya.

Alasannya, karena kondisi rumah dinas itu dianggap sudah rusak. Rumah dinas tersebut berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menyebut kerusakan itu terjadi pada bagian dalam meski terlihat bagus dari bagian luar. Atas keluhan itu, pihaknya telah melaporkan kepada pimpinan DPR RI.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Akira AW

(rns)

