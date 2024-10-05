...

Cedera Tangan, Maarten Paes Tetap Dibawa menuju Bahrain dan China

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 15:09 WIB
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes dikabarkan mengalami cedera tangan saat akan berlaga menghadappi San Jose Earthquakes dalam Liga Amerika Serikat.
 
Dalam laga tersebut, FC Dallas kalah 2-3 dari San Jose, dan posisinya digantikan sementara kiper kedua FC Dallas Jimmy Maurer.
 
Sebagai pemain andalan di klub dan juga Timnas Indonesia, kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan. Apalagi Timnas Indonesia akan berlaga melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober mendatang.
 
Khawatir akan kondisi sang pemain, manajer Timnas Indonesia Sumarji langsung menghubungi Maarten Paes untuk mengetahui secara detail kondisinya. 
 
Meski mengalami cedera, Maarten Paes tetap akan dibawa menuju Bahrain dan China.
 
 
Host: Nata Arman

(fru)

