Tangis haru Diswar Efendi dan istrinya, Nurhabibah, tidak terbendung lantaran mereka akhirnya bisa membawa bayinya pulang ke rumah.

Telah 10 hari Nurhabibah berada di rumah sakit setelah melahirkan anaknya, namun Nurhabibah dan bayinya tidak diperbolehkan pihak RS untuk pulang.

Pasalnya, pasangan ini menunggak biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah lantaran kartu BPJS Kesehatan sudah tidak berlaku setelah menunggal iuran selama dua tahun.

Berbagai upaya telah dilakukan termasuk permohonan keringanan biaya tetapi tidak membuahkan hasil.

Beruntung ada seorang dermawan yang terketuk hatinya dengan melunasi biaya persalinan, setelah mengetahui masalah yang dihadapi pasangan Diswar-Nurhabibah dari berita yang viral di media sosial.

Kini, Diswar dan Nurhabibah dapat tersenyum bahagia setelah seluruh biaya persalinan ditanggung sang dermawan dan mereka bisa pulang ke rumah.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

