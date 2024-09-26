Album 143 yang resmi dirilis Katy Perry menuai ulasan tajam dan kritik pedas hal tersebut juga terlihat dari laman agregator metacritic yang mengumpulkan berbagai kritik untuk film, musik dan acara televisi dari banyak ulasan kritikus serta penilaian pengguna.

Album yang rilis pada 20 september tersebut hingga saat ini mendapatkan nilai rata-rata 34 atau merah dari 10 ulasan yang sudah terkumpul.Nilai tersebut jadi yang terendah di metacritic dalam 11 tahun terakhir. Nilai tertinggi sejauh ini datang dari ulasan clash music dengan nilai 50, sedangkan nilai terendah datang dari the line of best fit dengan nilai 20.

Album tersebut sudah menuai kontroversi sejak diumumkan pertama kali kontroversi tersebut berkaitan dengan keterlibatan kembali produser doctor luke untuk album ini doctor Luke sebelumnya menuai kecaman dan boikot karena dugaan kekerasan seksuai kepada Kesha.

