Wisata Kekinian Dusun Semilir yang Populer di Kaki Gunung Ungaran

Gisellya Noorrahma, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 07:00 WIB
Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan menawarkan panorama alam indah dan udara yang sejuk.
 
Berkonsep 'one stop destination' artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan.
 
Ada sejumlah wahana favorit pengunjung salah satunya prosotan pelangi  yang menghadirkan wahana perosotan terpanjang di Indonesia.
 
Selain itu ada juga wahana banyu biru, omah suwung, go kart, dan Cinema 7 dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster dengan ketegangan tingkat tinggi.
 
Harga tiket masuk mulai dari 40 ribu sampai 60 ribu tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat.
 
 
Host: Kevin Pakan

(fru)

