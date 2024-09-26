...

KPK: Eks Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City

Nur Khabibi, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 22:30 WIB
KPK mengumumkan sekaligus menahan 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan CCTV dan penyediaan internet dalam proyek Bandung Smart City. 
 
Salah satu tersangka merupakan Eks Sekda Bandung Ema Sumarna tersangka lainnya adalah, Riantono, Achmad Nugraha dan Ferry Cahyadi selaku Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2019-2024.
 
Penetapan tersangka merupakan pengembangan kasus yang menjerat eks Wali Kota Bandung, Yana Mulyana (YM). 
 
