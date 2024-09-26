...

Polemik Kasus Tia Rahmania, Puan: Pergantian Bukan karena Kritik Nurul Ghufron

Felldy Utama, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 20:28 WIB
Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menegaskan kasus pemecatan Tia Rahmania sebagai anggota DPR terpilih tidak berkaitan dengan kritik yang dilayangkan Tia kepada pimpinan KPK.
 
Puan menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan Tia kepada pimpinan KPK di acara Lemhanas, dilakukan jauh setelah surat pergantian Tia sebagai anggota DPR terpilih diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
Sebelumnya, Tia Rahmania menyinggung sidang etik Nurul Ghufron di Dewas KPK saat acara di Lemhanas
 
