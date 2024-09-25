Ingatkah dengan film ikonik sepanjang masa, Si Unyil? Nah, Chief Talk kali ini kedatangan tamu spesial, teman-teman. Ia adalah Direktur Produksi Film Negara, Tjandra Wibowo.

Bukan hanya membahas bagaimana industri film di Indonesia, Chief Talk kali ini juga mengupas perjalanan Tjandra Wibowo hingga saat ini. Penasaran bakal seseru apa obrolannya? Janga lupa saksikan Chief Talk, pekan ini ya!

Host: Herjuno Syaputra

(rns)

